La hermana de Demi Lovato habla sobre el ciberacoso que sufrió a los 6 años

Madison de la Garza (13) -hermana pequeña de la cantante Demi Lovato y conocida por interpretar en 'Mujeres Desesperadas' a Juanita Solis, hija de Eva Longoria- ha revelado que sufrió acoso en internet cuando tenía tan solo 6 años e intentaba comunicarse con los fans de la serie para imitar a su hermana "que era capaz de alegrar el día a la gente con sus tuits".

"Yo entré en el mundo de Twitter a los 6 años para poder comunicarme con los fans de 'Mujeres Desesperadas'. Había visto lo fácil que era para mi hermana mayor Demi Lovato alegrar el día a alguien con un simple tuit y pensé: '¡Quizás yo pueda hacer lo mismo!' Pero no funciona de esa manera. Imagina ser llamada 'gorda, fea o p**a' por alguien que no conoces. Ahora imagina leer esas palabras con solo 6 años", revela la joven actriz en un artículo para la revista Latina.

La difícil experiencia que tuvo que atravesar Madison motivó que posteriormente tuviera problemas de 'inseguridad', algo que afectó también a su familia.

"Cuando empiezas a plantearte qué tienen de real estas palabras es difícil parar. No importa lo fuerte que seas, porque la repetición inevitablemente cala en ti. A una edad tan temprana yo empecé a pensar que quizás las voces crueles llevaban razón. Sus opiniones se convirtieron en mi inseguridad, y de repente comencé a preocuparme por cada comida, cada conjunto, cada comentario en las redes. Cuando mis padres decidieron que era mejor que me tomara un respiro de las redes sociales lo hice, pero tampoco ayudó", añade Madison.

Sin duda el gran apoyo de la joven ha sido su familia, en especial su hermana Demi, quien está ya acostumbrada al lado menos agradable de la fama.

"Como me dijo Demi: 'Al final del día lo que otros digan de ti no importa, lo que importa es cómo lidies con ello y cómo consigas superarlo'. Tú eres la única persona que tienes que quererte. Al final solo tenemos un cuerpo, y la opinión de otras personas no debería interferir en tu amor hacia él".