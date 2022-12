‘La gran estafa americana’, protagonista en los Globos de Oro La película dirigida por David O. Russell se llevó tres de los premios más importantes en la gala que tuvo lugar en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles La cinta se alzó como mejor cinta de comedia de la temporada y llevándose además dos premios más para sus dos actrices principales: Amy Adams se hizo con la estatuilla a la mejor actriz de comedia y la oscarizada Jennifer Lawrence recibió el premio a la mejor actriz secundaria.

Por su parte, la aclamada ’12 años de esclavitud’ fue recompensada con el Globo de Oro a la mejor película dramática sin que ninguno de sus intérpretes ni su director lograra batir a sus competidores en las categorías individuales. Mientras que el mexicano Alfonso Cuarón subió al escenario para recoger el premio al mejor director por ‘Gravity’, Matthew McConaughey se consagró como el mejor actor dramático de la noche por ‘Dallas Buyer’s Club’ y Leonardo DiCaprio hizo lo mismo en la categoría de comedia por el último filme de Martin Scorsese: ‘El lobo de Wall Street’ .

Además de recibir el premio honorífico de la noche -recogido en su nombre por Diane Keaton-, el veterano Woody Allen vio cómo su nueva musa, la australiana Cate Blanchett, se hacía con el Globo de Oro a la mejor actriz de drama por ‘Blue Jasmine’, una estatuilla tan predecible como el triunfo de Michael Douglas en su papel del pianista Liberace para la película televisiva ‘Behind the Candelabra’. De la misma forma, la colombiana Sofía Vergara dejó escapar su cuarta oportunidad consecutiva de llevarse el premio a la mejor actriz secundaria en televisión por una serie, ‘Modern Family’, que este año perdió su corona en la categoría de mejor comedia televisiva en favor de ‘Brooklyn Nine-Nine’.

En el plano de la pequeña pantalla también destaca el homenaje final que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood quiso conceder a la exitosa ‘Breaking Bad’ y a su actor protagonista, Bryan Craston, quienes no tuvieron competidor en la categoría de drama, a diferencia de un apartado cómico cuyos premios se vieron repartidos entre la mencionada Brooklyn Nine-Nine -mejor comedia y mejor actor para Andy Samberg-, y ‘Parks And Recreations’: Amy Poehler, copresentadora de la ceremonia junto a Tina Fey, fue distinguida como mejor actriz de comedia. Al no encontrare nominada en esta ocasión, Claire Danes cedió su corona a la mejor actriz dramática a la actriz Robin Wright, protagonista de ‘House of Cards’.

Con Bang Showbiz