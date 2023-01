La fortuna de George Michael sigue ascendiendo pese a estar en rehabilitación

El cantante George Michael no tendrá ningún problema a la hora de pagar las facturas del centro de rehabilitación de Zúrich (Suiza) en el que se encuentra ingresado actualmente para tratar su adicción a las drogas porque los derechos de autor de sus temas y la venta de sus discos siguen generando millones de dólares incluso cuando no está trabajando.

"Es increíble que George esté ganando millones aunque no haya estado trabajando. Sabemos que está desesperado por volver al trabajo el año que viene, especialmente porque será el 30 aniversario de la separación de Wham! y del comienzo de su carrera en solitario. Sin embargo, la prioridad absoluta de Michael y de su equipo es su salud, y no hay prisa para que vuelva a la acción", dijo una fuente al periódico The Sun.

La fortuna de George no proviene únicamente de su carrera musical, su faceta empresarial también le reporta grandes beneficios como propietario y único accionista de Nobby's Hobbies Holdings Ltd. Esta compañía cuenta con 9 millones de dólares en activos, 617.000 dólares en efectivo y 8,5 millones de dólares en deudas sin cobrar. Sus facturas de 2,6 millones de dólares, dejan el cantante unos beneficios de 6,3 millones de dólares.

Sin embargo, durante los últimos meses han surgido numerosos rumores que aseguran que la salud de George no es tan buena como su situación financiera, hasta el punto de que el intérprete se vio obligado a desmentir que estuviera en grave peligro por culpa de su adicción al cocaína, tal y como aseguró públicamente un miembro de su familia.

"Queridos míos, no os creáis esa basura que alguien que ya no conozco y que no he visto en casi 18 años cuenta en los periódicos de hoy. Estoy muy bien y disfruté de Wimbledon como el resto de vosotros. ¡Me hubiera gustado que llegara a los 5 sets de todas formas! Mucho amor y besos", publicó en su cuenta de Twitter.

Por: Bang Showbiz