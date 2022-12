La fiscalía de Los Ángeles decidirá si Caitlyn Jenner será acusada de homicidio vehicular por el accidente de tráfico en el que se vio envuelta el pasado febrero.

Los investigadores que trabajan para el sheriff del condado de Los Ángeles han pasado sus reportes a la fiscalía este martes 25 de agosto para que puedan decidir la suerte que correrá la estrella de 'I Am Cait', que -alegan- "desencadenó una cadena de acontecimientos" que resultaron en la muerte de Kim Howe tras una colisión múltiple.

Richard Curry, quien trabaja para el sheriff del Condado, aseguró que Caitlyn -quien era todavía Bruce Jenner en el momento del suceso, previo a su cambio de género- conducía a una velocidad que no era segura cuando su Cadillac Escalade golpeó al Lexus de Kim Howe por detrás, enviándola directamente al carril del sentido contrario, donde chocó contra un Hummer que venía en dirección opuesta.

Aunque Caitlyn no conducía excediendo el límite de velocidad, el sheriff afirma que iba demasiado rápido para las condiciones de la vía ese día.

"A cualquiera le puede pasar lo que le ha pasado a la señora Jenner. No ha habido ni drogas ni alcohol envueltos. Esto se trata solo de conducción no segura. Si cometes una infracción en carretera que acaba en muerte eso se convierte en un delito menor de homicidio de tráfico", señalaba Dmitry Gorin, ex fiscal del condado de Los Ángeles, a Los Angeles Times.

Por: Bang Showbiz