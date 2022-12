La familia de Harry Styles también se va de gira

El atractivo vocalista de One Direction ya ha experimentado en el pasado la "soledad" que le generan las exitosas e interminables giras mundiales del quinteto británico, por lo que en su nuevo periplo 'Where We Are Tour' -que dio comienzo la semana pasada en Bogotá (Colombia)- el cantante ya se ha asegurado de que numerosos amigos y familiares puedan encontrar alojamiento en las muchas ciudades que va a visitar la banda.

"La última vez que estuvieron de gira, los chicos acabaron muy cansados e invadidos por una gran nostalgia. En esta ocasión, la situación va a ser completamente diferente porque sus seres más queridos les van a acompañar en esta aventura, y por eso su equipo ya se ha puesto manos a la obra para encontrar habitaciones de hotel cuanto antes. Harry es sin duda el que más se ha esforzado en este sentido", reveló una fuente al diario Daily Star.

Mientras que la madre del ídolo juvenil, Anne, se apuntará a varias de las citas que la formación tiene programadas en Estados Unidos, su padre Des ya se está frotando las manos ante la idea de compartir con su hijo un emocionante viaje en carretera, que les llevará a ambos a recorrer las ciudades más importantes del continente europeo.

"Harry ha tenido que hacerse de una agenda paralela para poder compaginar los conciertos con el necesario tiempo que tiene que estar con los suyos. Su madre aparecerá durante el tramo norteamericano de la gira, y su padre ya le ha dicho que le encantaría estar con él durante la travesía por Europa. La gira va a estar llena de momentos emocionantes", indicó el mismo informante.

Harry Styles sigue fiel a su deseo de estar soltero y no comprometerse con ninguna de las chicas que forman parte de su vida, por lo que no tendrá que lidiar con las dificultades que afrontarán Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson para ver a sus novias con regularidad. Estos tres cantantes ya se están planteando volar regularmente al Reino Unido desde cualquier parte del mundo para cultivar sus idílicas relaciones sentimentales.