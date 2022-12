La familia de Cressida Bonas se prepara para su compromiso con el príncipe

El esperado compromiso entre el príncipe Enrique y su novia, Cressida Bonas, podría ser anunciado "mucho antes" de lo que nadie habría esperado, por lo que la familia de la posible futura novia ha comenzado a prepararse para el anuncio real, mientras la relación entre los dos jóvenes continúa adelante. "Hay una reunión familiar para discutir el enlace. El anuncio será antes de lo que mucha gente espera", explicó una fuente al portal Mail Online. De hecho, en el entorno de Cressida no hay ninguna duda acerca del futuro del noviazgo ya que el matrimonio entre la joven y el príncipe se considera más un hecho que una posibilidad, y entre sus más allegados se asegura que es únicamente una "cuestión de tiempo" que se produzca la noticia del compromiso. "Enrique y Cressida acabarán casándose. Todo está en marcha. Solo es una cuestión de tiempo", aseguró una persona de su círculo íntimo. Pero por el momento, parece ser que el próximo paso que dará la pareja en el camino hacia la oficialización de su relación será acudir juntos al retiro de la reina Isabel II en Escocia, donde Cressida (24) podría viajar este próximo verano para acompañar al príncipe Enrique (29) y conocer a la monarca por primera vez. "Esa charla será la comidilla de todos", declaró la misma fuente. Mientras tanto, la pareja -que fue presentada por la princesa Eugenia, prima de Enrique- ha aumentado la frecuencia de sus apariciones públicas, lo que no ha hecho más que acrecentar los comentarios sobre el estado de su relación. El mes pasado acudieron juntos a la celebración del evento 'We Day' en Reino Unido, y al día siguiente fueron vistos en Twickenham, Londres, en un partido de rugby.