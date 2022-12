La estadounidense Taylor Swift tiene un sentido del humor 'británico'

Detrás del angelical rostro de Taylor Swift se esconde toda una maestra del sarcasmo. Así lo ha vivido y por eso así lo asegura el cantante británico Ed Sheeran, quien durante nueve meses ha recorrido con la popular artista la geografía norteamericana.

"Taylor tiene un sentido del humor digno de un británico. Jamás he visto nada igual en un estadounidense", confesó el músico a E! News.



Tanto es así que Sheeran ha llegado a comparar el sentido del humor de su compañera de escenario con el de la popular serie 'The Office', donde actúa el cómico británico Ricky Gervais y que se adaptó a la pequeña pantalla estadounidense de la mano del actor Steve Carell, alterando en gran medida el humor británico para conseguir triunfar entre la audiencia americana.

"Es muy sarcástica, tiene un sentido del humor muy rico. A los estadounidenses les suelen gustar las comedias donde el humor es básico e infantil. Pero ella no es así, eso es lo sorprendente, es muy inglesa en ese sentido. Tiene el mismo humor que 'The Office', pero la versión británica, no la de Steve Carell", añadió.

Ya sea por su humor o por sus dotes artísticas está claro que Taylor ha conquistado el recuerdo de Sheeran, quien solo tiene buenas palabras para los meses vividos con la cantante.

"Ha sido muy divertido. He pasado un año genial viajando durante casi nueve meses por Estados Unidos", admitió.



Por: Bang Showbiz