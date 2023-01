La enemistad de Iggy Azalea y Adam Lambert es "pura ficción"

Aunque la última edición del concurso 'The X Factor' australiano tenía como objetivo dar a conocer al candidato que representaría al país en el pasado Festival de Eurovisión, el joven Isaiah Firebrace, el verdadero protagonista de cada nueva emisión del programa era el enfrentamiento que mantenían dos de los miembros del jurado: la rapera Iggy Azalea y el cantante Adam Lambert.

A lo largo de las cinco semanas que duró el concurso, ambos artistas se enzarzaron en más de una discusión frente a las cámaras, lanzándose indirectas y dedicándose duras palabras que escandalizaban y entretenían a partes iguales a los espectadores.

Por esa razón resulta tan sorprendente que Iggy haya asegurado ahora que, en realidad, mantiene una bonita amistad con el artista estadounidense, confirmando de paso lo evidente: que este tipo de formatos televisivos cuentan con un claro guion que, en ese caso, especificaba por ejemplo que Adam debía llamar "diva incapaz de cantar" a su compañera.

"Bueno, lo cierto es que Adam es un muy buen amigo mío y esto era tan solo puro entretenimiento. El día después vino a mi camerino y me dijo: 'Por Dios, querida, lo siento mucho, por favor no me odies. Los de arriba me han dicho que lo dijera'. Y yo le respondí: 'De acuerdo'. Después de eso, curiosamente el programa fue cancelado, así que supongo que los índices de audiencia no eran muy altos", reconoció Iggy a su paso por el programa 'What Happens Live' de Andy Cohen.

La única estrella con la que Iggy mantiene un enfrentamiento real es la rapera Azealia Banks, con quien ha protagonizado más de una discusión en Twitter después de que esta la acusara de apropiación cultural indebida alegando que una mujer blanca como ella no debería dedicarse al mundo del hip hop, un estilo musical que Azealia parece considerar únicamente representativo de la comunidad negra.

"Casi todos los enfrentamientos o encontronazos que he tenido con otros artistas han sido exagerados por la prensa. Bueno, aparte del que tuve con Azealia Banks, a quien por cierto no he conocido nunca en persona, se lo ha montado todo ella. Esa es la única pelea real que he tenido nunca. Las demás han sido con gente que en realidad es amiga mía. Soy amiga de Snoop Dogg, soy amiga de Britney Spears y soy amiga de Adam [Lambert]", reconoció enunciando la lista de sus supuestos archienemigos en la industria discográfica.