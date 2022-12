La duquesa de Cambridge ya está de parto

A las seis de la mañana hora local la duquesa Catalina de Cambridge ha ingresado en el ala Lindo del hospital St. Mary's de Londres -el mismo en el que nació el príncipe Jorge el 22 de julio de 2013- para dar a luz al que será su segundo hijo junto al príncipe Guillermo, pillando a todo el país dormido.

Kate llegó al centro médico en coche acompañada del príncipe Guillermo y un reducido grupo de acompañantes procedente del palacio de Kensington.

Se espera que el nacimiento del nuevo hermano o hermana del príncipe Jorge sea anunciado pronto ya que el palacio ha informado de que el parto "progresa de modo normal".

Así mismo, han dejado claro que no darán más detalles en relación al parto, sino que el próximo comunicado que emitan -por correo electrónico a los medios- será para anunciar el nacimiento del bebé.

En esta ocasión, Catalina -que tiene previsto dar a luz de forma natural a no ser que se produzcan complicaciones, tal y como ya hizo hace dos años- será atendida por el mismo equipo médico que trajo al mundo a Jorge, encabezado por el doctor Guy Thorpe-Beeston.

Al igual que ya sucedió durante el nacimiento de su primer hijo, la duquesa se aloja ahora en una de las suites del hospital, que cuenta con dos dormitorios, baño privado y una sala de estar, todo ello decorado en tonos apagados. El precio de la estancia en estas exclusivas habitaciones alcanza las 6.570 libras (9.100 euros, 9.675 dólares) por una noche y un parto natural. O 5.913 libras (8.200 euros, 8700 dólares) con el descuento aplicado del 10% en la factura final al tratarse de la segunda ocasión en que la pareja real recurre a los servicios del centro médico. A esto hay que añadir los honorarios médicos, de 6.000 libras (8.300 euros, 8.800 dólares). Esto quiere decir que incluso un parto natural costará más de 12.000 libras (16.600 euros, 17.600 dólares).

Por el momento, los rumores apuntan a que el nuevo bebé de los duques de Cambridge será una niña, aunque el tío de Catalina ya ha asegurado que, de tener un segundo niño, la pareja real no dejaría pasar demasiado tiempo antes de intentar darle una hermanita a Jorge.

"No creo que paren en dos, por lo que si no es una niña esta vez, la gente no debería desilusionarse. Estoy seguro de que nacerá una niña en algún momento. Mientras el bebé esté sano, eso es lo importante", aseguraba el tío de la duquesa, Gary Goldsmith, a larevista HELLO!