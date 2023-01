La duquesa Catalina sí formará parte de la boda de su hermana Pippa

Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que Catalina de Cambridge acudiera solo como una invitada más a la boda de su hermana Pippa Middleton, para no robarle así protagonismo a la novia, finalmente parece que la mujer del príncipe Guillermo si jugará un papel importante en la ceremonia que tendrá lugar el próximo mes de mayo.

La duquesa le devolverá así el favor a su hermana menor, que fascinó al mundo entero cuando ejerció de dama de honor en el mediático enlace del nieto de Isabel II y su ya esposa.

"Ha habido muchos rumores ridículos que insinuaban que Catalina había sido vetada en la boda, y no podrían ser menos ciertos. Es absurdo sugerir que no formará parte de un día tan importante", asegura ahora una fuente a la revista HELLO!

Los hijos de Guillermo y Catalina, los príncipes Jorge (3) y Carlota (19 meses), también acompañarán a su tía mientras recorre el altar ejerciendo de paje y de niña de las flores, respectivamente.

Se cree que Pippa contraerá matrimonio con James Matthews el 20 de mayo en la iglesia de St. Mark en Englefield, una fecha que no tendría un significado especial para la pareja más allá de lo conveniente que les resultaría. Tras la ceremonia religiosa, los recién casados ofrecerán una recepción en los terrenos del hogar familiar de los Middleton, una ubicación que eligieron por la privacidad que proporcionará tanto a ellos como a sus sin duda ilustres invitados.

Por: Bang Showbiz