La donante del riñón recibido por Selena Gomez se siente 'agradecida' de haber salvado su vida

Solo un día después de que la cantante Selena Gomez revelara públicamente que este verano se sometió a un transplante de riñón para poner fin a las complicaciones médicas derivadas de la enfermedad de Lupus que padece, la otra protagonista de la historia, la actriz Francia Raisa, amiga de la intérprete y la donante de tan vital órgano, ha querido expresarse en las redes sociales sobre las sensaciones que le invaden tras haber contribuido de forma decisiva a la recuperación de la estrella del pop.

"Me siento profundamente agradecida después de que Dios confiara en mí para hacer algo que no solo ha salvado una vida, sino que también ha cambiado la mía en el proceso. Esto es parte de nuestra historia compartida y pronto la compartiré en su totalidad. Lo importante, sin embargo, es que esta no es la única historia relacionada con esta enfermedad. Para más información sobre el Lupus, acudid a esta página", ha escrito la intérprete en su Instagram junto a un enlace a la página de la Alianza para la Investigación del Lupus.

Esa misma sensación de gratitud es la que impregnaba el emotivo texto que publicaba Selena ayer jueves en la misma plataforma para dar a conocer la noticia, dedicando a la citada Francia, a la que calificaba de "hermana", todo tipo de elogios por el gesto tan altruista y generoso que había tenido para con ella.

"No tengo palabras para describir de qué manera podría darle las gracias a mi bella amiga Francia Raisa. Me ha brindado el mejor regalo y sacrificio posible al donarme uno de sus riñones. Me siento tan bendecida... Te quiero mucho, hermana", le dirigía en la citada publicación, justo después de prometer a sus casi 200 millones de seguidores que pronto les dará más detalles sobre su nuevo triunfo sobre la enfermedad.

"De verdad que estoy deseando poder seguir compartiendo con vosotros los detalles del largo camino que he venido recorriendo en los últimos meses, como siempre he hecho. Hasta entonces, dejadme que dé las gracias a mi familia, a los maravillosos doctores que me han atendido y a todo el equipo que me ha cuidado antes y después de la operación", escribía sobre la larga temporada de reposo en la que ha estado inmersa.