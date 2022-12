La 'doble' de Jennifer Lopez vuelve a desnudarse para presumir de trasero

Puede que la cantante Jennifer Lopez sea aficionada a presumir de su impresionante figura a sus 45 años siempre que tiene oportunidad, pero lo suyo no es nada en comparación con la ligereza con la que su "doble", la modelo Jessica Burciaga (31), se desprende de su ropa para enseñar su trasero en las redes sociales.

De hecho, con la excusa de mostrar su "uniforme autobronceado", Jessica ha vuelto a compartir una fotografía este lunes muy similar a las que hace unas semanas hicieron pensar que la diva del Bronx había sido víctima de la filtración masiva de material íntimo que afectó a decenas de celebridades, ya que el parecido de Jessica con Jennifer consiguió que millones de internautas atribuyeran a la cantante una serie de imágenes desnuda.

Sin embargo, no parece muy probable que la polifacética artista se preocupe demasiado porque su joven "doble" le robe la atención de sus seguidores o el título de poseedora del mejor trasero 'famoso', porque si algo tiene claro es que, a sus 45 años, todavía continúa siendo todo un sex symbol.

"Tienes que saber que no desapareces tras cumplir 28 años. Puedes seguir aquí, puedes seguir siendo activa, joven y sexy, y sentirte bien contigo misma. No tienes que preocuparte de competir con nadie", declaraba recientemente Jennifer al portal The Insider.