La deuda de Kanye West es consecuencia de su empeño en cumplir sus 'sueños'

El rapero Kanye West, que reveló este fin de semana que tiene una deuda personal de 53 millones de dólares, no se avergüenza de su complicada situación financiera porque es resultado de su lucha continua por cumplir sus sueños.

"Durante los últimos tres años, las personas que sabían lo de mi deuda trataron de usarla contra mí en las negociaciones. Ya no puedes controlarme o usar la deuda contra mí. El dinero no es lo que me define. Quería que el mundo supiera de mis problemas. Podéis señalarme y reíros, pero a todos los empresarios con familia... [les digo]: Este país fue construido por soñadores. Nunca renuncies a tus sueños, hermano. Mis sueños me llevaron a estar endeudado y estoy cerca de ver la luz", explicó en Twitter.

Publicidad

Kanye también alabó a la marca deportiva Adidas -con la que colaboró por primera vez en 2013- por brindarle los medios para crear sus deportivas Yeezy a pesar de sus problemas económicos.

"Gracias Adidas por apoyar mi visión creativa. Adidas realmente marcó la diferencia. Me dieron recursos para que creara. Me apoyaron. Muchas gracias. Me dejáis soñar sin límites", añadió.

De paso, Kanye -padre de North (2 años) y de Saint (2 meses) con su mujer Kim Kardashian- aprovechó para aclarar que su nuevo disco, 'The Life of Pablo', no saldrá a la venta en la plataforma iTunes perteneciente a Apple, sino que solo podrá escucharse a través de Tidal, el servicio de streaming de su amigo Jay Z.

"Mi disco nunca estará en Apple. Y nunca estará a la venta. Solo puedes obtenerlo en Tidal", añadió.