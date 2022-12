La despampanante Sofía Vergara se refugia bajo el sol de Miami

Asediados por una nube de cámaras fotográficas a su llegada al aeropuerto angelino, la enamorada pareja dedicó varias sonrisas a los reporteros gráficos sin entregar una sola declaración que pudiera explicar el propósito de su repentina escapada.

Tal es el hermetismo en sus vacaciones , que ambos decidieron intentar pasar desapercibidos a través de una vestimenta informal y, en el caso de Sofía, de unas grandes gafas de sol que ocultaban sus expresivos ojos.

Cada vez que se presentan juntos en público, la diva de la televisión y su pareja demuestran que las habladurías sobre una inminente separación que les han venido persiguiendo en los últimos meses carecen de todo fundamento. Al menos, eso es lo que se desprende de las escenas de complicidad y cariño que proyectaron durante su reciente aparición en los Globos de Oro , así como de la romántica anécdota que ambos protagonizaron recientemente en la cocina de su propia casa.

"No me lo puedo creer, Nick me ha traído a casa un pedacito de la gastronomía colombiana. ¡Qué ilusión!", escribía la intérprete en su perfil de Twitter al llegar una noche a casa y encontrarse con un suculento banquete de platos colombianos que Nick Loeb había encargado a un exclusivo restaurante.

No obstante, lo cierto es que los dos enamorados están teniendo problemas a la hora de liberar sus agendas para poder planear la esperada boda que, como Sofía había confirmado a finales del año pasado, debería celebrarse en la segunda mitad del 2014.

En este sentido, los numerosos proyectos televisivos y cinematográficos en los que la artista se ha visto inmersa últimamente y la reciente grabación del último anuncio de H&S junto a su madre Margarita y su sobrina Claudia -grabación que precisamente terminó ayer lunes- podrían ser los principales obstáculos para que la pareja se dé el sí quiero cuanto antes.

" Ahora mismo no tengo tiempo para concentrarme en ello y, además, necesitaría que la ceremonia tuviera lugar durante un fin de semana o unas vacaciones en las que esté completamente libre. Esa sería la única forma de que pudiéramos planear algo divertido, pero por el momento ni siquiera he pensado en lo que quiero hacer ", aseguró a la revista People.

Por: Bang Shwobiz