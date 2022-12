La delgadez de Sofía Vergara preocupa a sus fans

La estrella colombiana solía lucir su voluptuosa figura con orgullo porque en ella residía buena parte del éxito que cosecha en Estados Unidos, por lo que no sorprende que la evidente pérdida de peso que ha experimentado en los últimos meses haya hecho saltar las alarmas de su legión de incondicionales fans en el universo de las redes sociales.

A través de su perfil en la red social Twitter, Sofía Vergara ha empezado a escuchar ahora las primeras advertencias sobre el "peligroso" rumbo que ha tomado su apariencia y ha recibido varios mensajes que la aconsejan que vuelva a "comer como antes", una serie de comentarios que reflejan con claridad cómo la delgadez de la popular actriz podría afectar negativamente a la imagen pública que ha ido forjando gracias a la serie 'Modern Family'.

"Sofía, te estás quedando demasiado delgada. Deberías comer como antes y volver a presumir de tus atractivas curvas", le dirigió un internauta a través de Twitter poco antes de que otro usuario aprovechara la ocasión para criticar los cánones estéticos de Hollywood.

"Lo que menos necesitamos ahora es que tú también te pliegues a las reglas establecidas del mundo del espectáculo. Es muy peligroso seguir ese camino y amoldarte a los estereotipos", reza el mensaje que le dedicó este crítico admirador.

Más allá de sus dotes para la comedia, Sofía Vergara siempre se ha erigido como un modelo a seguir por todas aquellas mujeres -latinas o no- que exhiben con orgullo sus tallas grandes como forma de proyectar autenticidad, un título que la colombiana podría perder en los próximos meses si se tiene en cuenta que muchos de sus seguidores aseguran estar "decepcionados" con sus recientes cambios físicos.

"No me puedo creer que Sofía Vergara se haya quedado tan delgada. Ella encarnaba a la perfección el prototipo de bomba latina que tanto nos gustaba. Estoy bastante decepcionada porque era todo un referente para mujeres como yo", aseguró una joven seguidora en medio del debate virtual.

Aunque la pérdida de peso de Sofía Vergara es evidente, la guapa actriz siempre ha defendido la forma en que combina alimentos saludables con "caprichos" más calóricos en su dieta, que trata de ser lo más variada posible para cumplir con las exigencias de su frenético ritmo laboral.

"No voy a negar que los buenos genes que he heredado tienen algo que ver con mi apariencia física, ya que nunca he tenido que renunciar a comer todo lo que me gusta. Cuando me apetece, me pido una hamburguesa con queso y la saboreo hasta que ya no puedo más, pero también es cierto que trato de no propasarme a la hora de darme a los caprichos. Lo importante para mantenerse bien es hacer mucho ejercicio y comer de todo pero en su justa medida", revelaba a la revista High Fashion Magazine.

Por: Bang Showbiz