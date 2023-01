La curiosa relación entre la cantante Belinda y la exnovia de Chicharito

Además de un corazón roto y una popularidad a ratos incómoda, el final de la relación de Chicharito con Lucía Villalón podría haber dejado a la periodista española una inesperada amiga en la esfera virtual: la estrella del pop mexicana Belinda.

Aunque en un principio pudiera parecer que las dos mujeres no tienen demasiado en común más allá de su edad, 28 y 27 años respectivamente, lo cierto es que ambas saben muy bien qué se siente al enfrentarse a una mediática ruptura con un futbolista marcada por los rumores de infidelidad. En el caso de la cantante, su romance repleto de altibajos con Giovani dos Santos la puso muy a su pesar bajo el foco del interés mediático en su país natal, avivado en gran parte por el intercambio de indirectas y pullas que la expareja ha mantenido en más de una ocasión en la esfera virtual.

Quizás por esa razón, tras hacerse públicas una serie de fotografías de Chicharito en actitud muy cariñosa con la actriz Camila Sodi durante una escapada a París, casi al mismo tiempo que se conocía la ruptura del joven con Lucía, Belinda decidió enviarle todo su apoyo a la periodista utilizando su perfil de Twitter, una de sus herramientas favoritas para comunicarse tanto con sus fans como con el resto del mundo.

El dinero se puede igualar. La educación y los principios jamás! @lucia_villalon ❤️️ — Belinda (@belindapop) March 13, 2017

"El dinero se puede igualar. La educación y los principios jamás! @lucia_villalon", publicaba la intérprete en su tablón virtual, seguido del hashtag #girlpower y de un emoticono en forma de corazón.

Como no podía ser de otra forma, esta publicación generó un gran revuelo, ante lo cual Belinda se apresuró a zanjar cualquier tipo de polémica alegando en un nuevo tuit: "La frase es muy cierta y no va dirigida a nadie en especial, no deberían tomarse todo tan personal. Les mando mucho cariño y bendiciones".

En aquel momento, Lucía no quiso responder, al menos no públicamente, a la artista, pero ahora ha dejado entrever a través de las redes sociales que el bonito gesto de Belinda no le pasó desapercibido, y ha querido corresponderle de alguna manera demostrando que está pendiente de la actividad virtual de la mexicana, dándole un 'me gusta' a una de las actualizaciones publicadas por esta a lo largo del fin de semana.

"Que tengan un bonito domingo", rezaba el mensaje de Belinda que consiguió llamar la atención de Lucía.

Ahora queda por ver si este será el inicio de una bonita amistad transatlántica.