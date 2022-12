'La Chilindrina' gana pleito por su personaje

En medio de una rueda de prensa en Perú, María Antonieta de las Nieves dio a conocer la noticia que le cambiará la vida de ahora en adelante y le brindará tranquilidad. "Tomé la noticia con mucha calma, pensé que me iba a morir de la alegría pero no, me dio tranquilidad, paz… han sido muchos años de tensión que quiero creer que es un sueño hecho realidad", sostuvo De las Nieves.

Sobre su relación con Chespirito, Maria Antonieta no ve una posible reconciliación, pues según ella ha intentado hablar muchas veces con él y este se ha negado. "No sé si ustedes me crean o no, pero yo quiero muchísimo a Chespirito, le tengo mucho respeto, le tengo mucho cariño, y no me gustaría que algo que yo dijese o que yo escribiera le fuera a molestar", puntualizó la actriz.

Con el que si tiene una buena relación desde hace algún tiempo es con Carlos Villagrán, más conocido como 'Kiko', con quien ya está planeando un viaje de vacaciones para el año entrante. Sobre su reencuentro con él mencionó: "No sabes qué emocionante fue; ustedes comprenderán que yo tenía 30 años de no verlo. No fue preparado: lo veo venir, él me ve, yo lo veo y nos dio tanta emoción que corrimos a abrazarnos ".

Finalmente contó que a final de año publicará su libro autobiográfico llamado: 'Había una niña en una vecindad'.

