La cantante Natalia Jiménez no renuncia a la gastronomía española

Aunque lleva ya muchos años residiendo lejos de su país natal por motivos de trabajo, la cantante Natalia Jiménez -la antigua líder de la banda La Quinta Estación- sigue manteniéndose fiel a las costumbres de su tierra, especialmente a la de agasajar a sus invitados con dos de los platos más típicos de la gastronomía española, el jamón y la tortilla de patatas, cuando organiza algún evento o reunión social en su casa.

Así lo ha demostrado una vez más durante la reciente cena que compartió con su buen amigo, el cantante Lupillo Rivera.

"Con jamón serrano y tortilla de patata incluida", explicó la intérprete en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de Lupillo y ella sentados a la mesa y muriéndose aparentemente de risa, que quiso acompañar de sendas banderas de España y México.

"Qué bien la pasamos anoche, me encantó que vinierais a casa! Ya sabes que aquí estamos a la orden! Eso sí, no me robes la llave".

La estrecha relación que mantiene Natalia con Lupillo, hermano de la fallecida Jenni Rivera, y el resto de familiares de la Diva de la Banda está muy relacionada con el sentido homenaje que ha querido dedicar a la malograda intérprete -fallecida en 2012 en un accidente de avión- en su último disco. Antes de afrontar tal reto, la artista quiso asegurarse de contar con el beneplácito y la colaboración de todos los Rivera.

"Le dije a la discográfica que no seguiría adelante con el proyecto si la familia decidía no involucrarse en él porque no quería causar ningún drama. Fue muy emocionante verles trabajar en algo destinado a solidificar el legado de Jenni. He tenido mucha suerte. Chiquis [primogénita de la estrella de la música regional mexicana] quería grabar 'Ovarios' y me dijo que para ella era un honor que yo rindiera tributo a Jenni porque su madre le dijo una vez que le gustaba mucho mi voz. Y Lupillo también se mostró entusiasmado ante la posibilidad de cantar cuando nos pusimos en contacto con él. Eligió el tema 'Chuper amigos'. Los dos se encargaron de componer su parte de estas nuevas versiones", explicaba ella misma en una entrevista a Billboard.

Natalia conoció a Jenni en la entrega de los Premios Lo Nuestro de 2010, tras lo cual se mantuvieron en contacto por teléfono con la intención de organizar algún día una gira conjunta que marcara el comienzo de una fructífera relación profesional que quedó truncada por la muerte de la segunda.

Por: Bang Showbiz