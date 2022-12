La boda de George Clooney y Amal Alamuddin aparecerá en Vogue

Pese a que ninguno de los novios está interesado en convertir su gran día en el acontecimiento más comentado de la crónica social de este verano, el gran número de estrellas de la meca del cine que reunirá el enlace del actor George Clooney y su prometida Amal Alamuddin hace prever que se tratará de una de las bodas más glamourosas del año.

Así que no es de extrañar que la poderosa editora de la edición estadounidense de la revista Vogue, Anna Wintour, esté decidida a mostrar al mundo la elegante celebración que tendrá lugar en Italia el próximo mes.

"Anna no sería capaz de asistir como invitada sin hacer un reportaje para la revista", aseguró una fuente a la sección Page Six del periódico New York Post.

Sin duda, el vestido de la novia será uno de los secretos mejor guardados hasta que la abogada de derechos humanos aparezca ante sus familiares y amigos. Por el momento, la única certeza es que el exclusivo diseño correrá a cargo de Óscar de la Renta, convirtiéndose junto a Amal en el protagonista indiscutible del esperado reportaje fotográfico.

"Óscar y Anna son muy buenos amigos, así que supone la oportunidad perfecta de darle un poco de publicidad", añadió el informante.

Aunque ese día su atuendo pasará a un discreto segundo plano, George Clooney ya tiene a punto el exclusivo traje de Giorgo Armani que lucirá para la ocasión, después de que un equipo de la casa de moda italiana se desplazara hasta su mansión para tomarle las medidas a él y al resto de sus acompañantes.

No cabe duda de que la boda del intérprete y Amal, que tendrá lugar en Venecia el próximo 20 de septiembre, se convertirá en una improvisada pasarela de moda gracias a los famosos invitados, una coyuntura que ha obligado a los futuros novios a extremar las medidas de seguridad para garantizar su privacidad.

"Amal y George tendrán un equipo de seguridad de primer orden, incluso aunque el grupo de asistentes vaya a ser bastante reducido. Tanto Amal como George quieren que su gran día sea algo íntimo y familiar", confesaba recientemente una fuente al mismo medio.