La agenda de One Direction impidió a Harry Styles besar a Cara Delevingne

Los compromisos profesionales con el grupo One Direction impidieron que Harry Styles pudiera aceptar la oportunidad de formar parte del reparto de 'Tulip Fever', la última película del productor Harvey Weinstein, que cuenta en el reparto con Judi Dench, Zach Galifianakis o Cara Delevingne, con quien el cantante mantuvo un idilio el año pasado y quien protagoniza un romántico beso con el personaje que Harry se vio obligado a rechazar.

"Le ofrecí a Harry un papel en 'Tulip Fever' pero él estaba de gira así que tuvo que rechazarlo. Matthew Morrison acabó consiguiendo el personaje y déjame que te diga esto: la primera escena que grabó fue un beso con Cara Delevingne. Así que estoy seguro de que Harry no rechazará el próximo papel que le ofrezca", reveló el propio Weinstein al portal MailOnline.

Aunque entiende que los compromisos del cantante con su grupo le impidieran formar parte del reparto de 'Tulip Fever', el magnate de la industria cinematográfica se sintió bastante decepcionado al saber que no contaría con Harry en el proyecto, porque está seguro de que el joven tiene el talento necesario para brillar en la gran pantalla.

"Es como Errol Flynn, tiene ese encanto aventurero. Un claro potencial de estrella. Creo que sería genial. No tengo dudas", aseguró.

Pero Harry no es la única persona con la que Weinstein quiere trabajar, ya que planea grabar la banda sonora de su nuevo espectáculo de Broadway, 'Finding Neverland' -que contará con música escrita por el ex Take That, Gary Barlow- con un grupo de reconocidos nombres.

"Gary, Rick Rubin y yo estamos trabajando en el concepto del álbum. Hemos hablado con Taylor Swift, Alicia Keys y Jennifer Hudson. Me encantaría tener también a Ed Sheeran. Rick está hablando con Pink. Las canciones tendrán arreglos distintos, como temas pop pero contando la historia del musical", añadió.