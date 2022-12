La actriz transexual Laverne Cox explica por qué decidió posar desnuda

La actriz transexual Laverne Cox -que saltó a la fama por su papel de reclusa en la serie 'Orange is the New Black'- decidió dejar a un lado sus temores iniciales para posar desnuda en la revista Allure como forma de saldar cuentas con el pasado y con todos los años que no fue capaz de apreciarse a sí misma como habría debido.

"Estaba aterrada y rechacé la oferta dos veces. Pero después pensé que debía aceptar esta parte de mi vida y este momento. Recuerdo que hace como una década pasé mucho tiempo odiándome y siendo muy crítica conmigo misma. Y ahora miro las fotos de esa época y pienso: 'No estabas ni la mitad de gorda de lo que pensabas, y no eras ni la mitad de fea. Deberías haber disfrutado de ese momento y celebrarlo'. Así que posar desnuda iba sobre eso, sobre celebrar mi cuerpo", confesó la intérprete a Access Hollywood, para hacer hincapié en que no hay por qué avergonzarse de la belleza femenina: "Me gusta poner por delante mi talento e inteligencia, pero mi cuerpo también importa, y aceptarlo y quererlo es muy importante".

Como una de las voces más representativas de la comunidad transexual, Laverne -que recientemente ha sido elegida como una de las cien pioneras más influyentes por la revista TIME- prefiere no pronunciarse por el momento sobre la transición de la estrella televisiva Bruce Jenner, de quien se espera que hable sobre su cambio de sexo en la entrevista que ha concedido a Diane Sawyer y que se emitirá este viernes.

"Quiero esperar a ver qué tiene que decir Bruce y entonces veré si quiero decir algo públicamente sobre el tema", declaró Laverne.