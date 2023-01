¿La actriz Nataly Umaña con miras de Boda?

La curiosidad natural que posee ‘El Fisgón’ lo llevó a capturar la escena en la cual se observa a esta mujer que resultó ser la actriz Nataly Umaña probándose vestidos de novia para una sesión fotográfica. Nos enteramos de primera mano que vino desde México solo para esto. Pero como nada es completo en la vida, su novio, el también actor Alejandro Estrada, no apareció por ningún lado, como estaba planeado. Así las cosas, la actriz debió tomarse las fotos sola y excusar a su pareja. Esperamos de todo corazón que esto (de no llegar) solo ocurra con la sesión fotográfica y no en el altar.