La actriz Eiza González desaprueba el uso del botox en las adolescentes

La actriz mexicana Eiza González no comprende por qué tantas jóvenes estadounidenses se ponen infiltraciones en el rostro o en los labios -uno de los ejemplos más famosos es el de Kylie Jenner- para acabar teniendo un aspecto que a ella no le parece nada favorecedor.

"No entiendo eso de las infiltraciones. En Latinoamérica se hacen más cirugías plásticas. Es una diferencia cultural. Pero me pone furiosa ver a chicas tan jóvenes poniéndose infiltraciones. Se hinchan el rostro y eso hace que parezca que tienen la cara gorda. No se me consiguen acostumbrar los ojos. Es algo que no se ve en México", confiesa la intérprete a la revista Allure.

A pesar de su actitud crítica, Eiza no ha tenido ningún problema en reconocer públicamente que ella misma ha pasado por quirófano, en su caso para operarse la nariz en dos ocasiones.

"Con toda la serenidad del mundo te puedo decir que no me he operado nada más que la nariz. Me tuve que operar una vez por estética y otra por salud. Me rompí la nariz con un tubo jugando al escondite. Me puse como un mapache y luego me hice la cirugía estética, pero no tengo ningún problema. Yo estoy feliz", explicaba la joven a People en Español.

Lo que no está dispuesta a consentir Eiza es que le atribuyan más pasos por quirófano de los que ha realizado en realidad.

"Siempre he tenido los ovarios para aceptar todo lo que hago, no le juego a la doble moral como la mayoría. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Como cuando acepté que me operé la nariz. ¿Y? ¿Saben cuánta gente se opera al día? Gente que ni siquiera vive de su imagen. Y al menos yo no voy por ahí diciendo que no lo hice, como otras personas. El día que me haga algo para verme mejor, créanme que se lo digo para que lo tengan en cuenta si lo necesitan", explicaba la actriz en un comunicado publicado en sus redes sociales.