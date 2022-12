La acosadora de Alec Baldwin quiere verse con el actor

Tras concluir su condena de seis meses por acosar al actor, Genevieve Sabourin quiere dejar atrás su paso por prisión para seguir adelante, pero antes de poder hacerlo está convencida de que necesita hablar una última vez con Alec Baldwin para "cerrar" de una vez por todas este capítulo de su vida.

"No tengo su versión de la historia, así que siento que no conozco toda la verdad. Quiero oír lo que tenga que decir. En mi búsqueda por alcanzar un cierre, necesito comprender por qué me hizo esto", declaró al portal RadarOnline.com.

Aparentemente, fue esa misma necesidad de dar carpetazo al pasado el detonante de la situación actual de la canadiense. Genevieve fue arrestada en el exterior de la vivienda en la que el actor vivía en abril de 2012, en Manhattan (Nueva York), y aunque su abogado intentó probar que su cliente solo buscaba una explicación por parte de Alec sobre el final de su supuesta "relación sexual", acabó siendo condenada por cinco cargos de acoso y hostigamiento que hicieron que "perdiese todo".

"No puedo cambiar nada de lo que pasó. La verdad es que perdí mi casa, mis ahorros, mi plan de pensiones, mi trabajo e incluso a mis amigos. Lo perdí todo. Únicamente porque no era lo suficientemente rica y poderosa como para salvarme", aseguró.

En su intento de olvidar sus problemas con la ley, Genevieve se ha centrado en su carrera profesional, en la que asegura que tiene múltiples ofertas "apilándose" sobre la mesa. Precisamente fue a través de la película 'Pluto Nash' como entró en contacto con el actor por primera vez, independientemente de la naturaleza de su relación posterior, que Baldwin siempre ha negado categóricamente a través de sus representantes legales.

"Todo eso pertenece al pasado y no puedo hacer nada al respecto. Han sido unos momentos muy difíciles, pero no es el momento de hundirse. Estoy lista para la revancha. En Estados Unidos la gente renace de sus cenizas, y yo soy lo bastante fuerte como para hacerlo. He vuelto al buen camino y estoy lista para demostrar a la gente quién soy realmente. Quiero servir como ejemplo e inspiración para demostrar que, aunque toques fondo, puedes volver a levantarte", concluyó Genevieve.