Kylie Minogue y Joshua Sasse llegarán al altar

El propio Joshua pareció confirmar la noticia durante la noche al referirse a la australiana como "su prometida" mientras charlaba con el resto de asistentes.

"Puede que Kylie haya tenido la boca cerrada, pero Josh no tiene tantas ganas como ella de mantenerlo en secreto. Estuvo hablando con orgullo de su 'prometida' con varios de los invitados e incluso bromeó sobre cómo ya no iba a tener problema para ser invitado a fiestas ahora que está con ella. Kylie era la encargada de entregar uno de los premios y no pasó demasiado tiempo con él porque no parecía apetecerle tanto la idea de tener una noche salvaje", explicó una fuente al periódico The Sun.

El joven intérprete le habría propuesto matrimonio a la australiana durante las dos semanas de vacaciones que pasaron esquiando las pasadas Navidades.

Sin embargo, a pesar de creer sinceramente que ella y Joshua están hechos el uno para el otro, Kylie ha afirmado en ocasiones anteriores que no planeaba pasar por el altar.

"No sé si me casaré algún día, nunca me lo he imaginado", explicaba Kylie en una entrevista al Mail Online.

De lo que sí está segura Kylie -que anteriormente mantuvo relaciones sentimentales con el modelo Andrés Velencoso, el actor Olivier Martinez, el cantante Jason Donovan y el fallecido Michael Hutchence- es de lo feliz que le hace su chico.

"Encajamos perfectamente, él me comprende y yo a él. He encontrado al amor de mi vida. Ahora mismo estoy en las nubes gracias al señor Joshua Sasse, mi chico. La gente se da cuenta de que encajamos", explicaba Kylie en una entrevista al Daily Mirror.

Por: Bang Showbiz