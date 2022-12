Kylie Minogue siente la presencia del fallecido Michael Hutchence

La australiana Kylie Minogue (46) ha reconocido que siente como si su exnovio, el cantante de INXS Michael Hutchence -quien se suicidó en 1997- cuidara de ella desde el cielo, especialmente durante su gira 'Kiss Me Once' en la que interpreta una versión del tema 'Need You Tonight', de la banda del malogrado artista.

"Siento que está conmigo. No quiero que la gente piense nada raro por eso o que diga que me he convertido en Shirley MacLaine, pero siento que es mi arcángel, en esta gira sobre todo. No creo que por aquel entonces [1987] me diera cuenta de lo sexy que era [la canción]. Pero es un tema muy sexy", señaló Kylie a news.com.au.

Kylie rinde tributo a Hutchence durante lo que ella llama la parte Helmut Newton [por el fotógrafo australiano famoso por sus seductoras imágenes femeninas] de la gira, en la que predominan las imágenes en blanco y negro.

"Incluso lo que llevo puesto [en el escenario] es algo que hubiera llevado cuando estaba saliendo con Michael. Es claramente un homenaje a él. Cada noche antes de esa canción pienso: 'Esto es para ti', y me siento muy bien", concluyó.