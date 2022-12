Kylie Minogue no renuncia a la maternidad

Aunque todavía está esforzándose por desterrar de su mente la dolorosa ruptura con el modelo español Andrés Velencoso que protagonizó el año pasado, la cantante australiana Kylie Minogue también se ha dedicado a fantasear estos días con los proyectos de futuro que le encantaría materializar lo antes posible, como el deseo de ser madre que tantos quebraderos de cabeza le ha dado en el pasado.

"Sigo creyendo firmemente que al final acabaré formando mi propia familia, aunque sé que factores como la edad y la falta de estabilidad en mi vida me van a poner las cosas muy difíciles, como siempre. Soy realista, y sé que la edad ya es un inconveniente a la hora de ser madre, pero no puedo dejar de pensar en ello y estoy segura de que podré conseguirlo si me lo propongo decididamente", confesó la estrella del pop a la edición australiana de la revista OK!

Por el momento, la extrovertida artista sigue disfrutando como puede de su nueva condición de soltera y, además, saboreando al máximo el renacer artístico que vive actualmente gracias a su nuevo disco 'Kiss Me Once', dos razones de peso que explican que todavía no se haya puesto manos a la obra para planificar su primera maternidad. De la misma forma, el hecho de tener que cuidar constantemente de sus tres sobrinos -de su hermana Dannii Minogue- también le ayuda de alguna manera a dar rienda suelta a su instinto maternal.

"Ahora mismo me encuentro fenomenal, ya que la música es mi gran pasión y estos meses he tenido la oportunidad de sumergirme de lleno en mi carrera. Además, si al final resulta que no puedo tener hijos, siempre me queda el consuelo de tener tres sobrinos maravillosos en los que puedo invertir todo el amor de madre que tengo dentro de mí. Sé que no tendría por qué hacerlo, pero me encanta cuidar de ellos como si fueran mis propios hijos", aseguró la optimista Kylie al mismo medio.