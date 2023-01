Kylie Minogue canta junto a su novio en la fiesta de Navidad de su discográfica

La cantante Kylie Minogue cantó una romántica versión de la canción 'Only You' junto a su novio Joshua Sasse para los invitados a la fiesta de la discográfica Warner Music Group, celebrada en el pub Ring O' Bells de Somerset (Reino Unido), según informa The Sun.

La fiesta -donde también actuó la banda británica Duran Duran- fue celebrada en dicho pub ya que Miles Leonard, dueño de Parlophone Records -uno de los sellos pertenecientes a Warner- es propietario de parte del local, donde invitaron a 30 clientes regulares, que quedaron encantados con las actuaciones.

Publicidad

"Nos invitaron a tomar algo por Navidad y cuando subieron al escenario no podíamos creerlo. Fue increíble. Nadie podía creerlo", contó Farrell Lawrence, vecino de la zona, a ITV News.

La relación entre Kylie (47) y Joshua (28) es tan estrecha que la australiana no descarta formar una familia con el guapo actor.

"Tengo un amor en mi vida, lo cual es algo bonito. Estoy en las nubes la mayoría del tiempo debido a Joshua Sasse, mi novio. Quiero ir un poco más lento y admirar el paisaje. Quiero más de la vida. Quién sabe si tener familia es uno de mis horizontes. Pero si eso pasara, sería increíble. No quiero verme atrapada en la rutina de hacer lo mismo. Me gustaría experimentar otras cosas en la vida, eso significa que me tengo que adaptar", contaba recientemente en BBC Radio 4.