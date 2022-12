Kylie Minogue busca un hombre con 'carisma'

Si hay algo capaz de impresionar a la cantante Kylie Minogue en un hombre es el carisma, una cualidad imprescindible que deben tener todos los candidatos a conquistar su corazón.

"Carisma, ese es el ingrediente mágico. Me gusta que los hombres sean fuertes, sensibles... Obviamente también tienen que tener sentido del humor, necesito alguien con quien pueda pasármelo bien. Mi hombre perfecto necesita ser capaz de comprender mi carrera, porque es bastante particular. Implica un montón de viajes y recibir atención de mucha gente. Le querría incondicionalmente, pero él tendría que aceptar cómo me despierto por las mañanas, que es básicamente igual que el resto del mundo. No te levantas de la cama lista, no es la misma imagen que la que proyecto frente al mundo. Así que tendría que entender esos dos aspectos de mi vida", confesó la intérprete a la revista HELLO!

Kylie, que en el pasado mantuvo relaciones sentimentales con el fallecido roquero Michael Hutchence, el actor Olivier Martínez y el modelo español Andrés Velencoso, reconoce que lidiar con un desengaño amoroso frente a la opinión pública puede resultar increíblemente descorazonador.

"Hay una frase a la que me aferro durante los momentos más oscuros: 'Eres normal'. La vida nos plantea grandes desafíos y también algunos momentos muy hermosos, pero todo acaba volviéndose normal", añadió.