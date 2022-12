Kylie Jenner tiene problemas de autoestima

A pesar de la imagen de seguridad que proyecta, la televisiva Kylie Jenner (17) sufre los mismos problemas de inseguridad que cualquier joven de su edad, agravados si cabe por la presión de estar expuesta constantemente a la atención mediática.

"Me da la sensación de que he tenido que escuchar lo peor que alguien podría decir de mí una y otra vez. Así que, sí, definitivamente mi autoestima no ha estado muy alta en algunas ocasiones. Además, cuando tienes las hermanas más guapas del mundo... Sencillamente intento encontrar cosas que me hagan sentir bien y segura de mí misma", reveló Kylie a la revista Teen Vogue.

Aunque en ocasiones envidie el estilo y la belleza de sus cuatro hermanas -Kourtney, Kim, Khloé y Kendall-, Kylie es consciente de lo afortunada que es por tenerlas a su lado.

"Tener hermanas es lo mejor que te puede pasar. Tengo una relación diferente con cada una de ellas. Siempre acudo a Kim en busca de consejo sobre ropa y a Khloé cuando tengo problemas con los chicos o con mi familia. Kourtney es básicamente una segunda madre para mí", añadió.

Una de las maneras favoritas de Kylie de pasar su tiempo libre es cuidando de sus sobrinos, la pequeña North -fruto de la relación de su hermana Kim con el rapero Kanye West- y de Mason (5), Penelope (2) y Reign (4 meses), los tres hijos que su hermana Kourtney tiene con su pareja Scott Disick.

"Es muy divertido ser tía. Cuando miro al futuro sé que tendré niños, ¡espero tener un millón de niñas! En 10 años, alrededor del 2025, espero tener ya un hijo", concluyó.