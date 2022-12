Kylie Jenner sufre acoso desde los nueve años por culpa de su fama

La joven Kylie Jenner (17) ha tenido que soportar un sinfín de burlas y bromas crueles desde que saltó a la fama gracias al programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', en 2007, por lo que a veces no puede evitar sentirse como si "el mundo entero" estuviese en su contra.

"Es una locura que haya cuatro millones de personas que me siguen en Snapchat. La mitad de vosotros pensáis que soy rara y a la otra mitad creéis que soy graciosa. Pero he sido acosada desde que tenía 9 años. Por parte del mundo entero, y a veces me siento... Creo que he hecho un gran trabajo lidiando con todo esto", confiesa la joven en un vídeo compartido en dicha red social.

La hermana pequeña de Kim Kardashian ha dejado claro que su intención no es dar pena a sus seguidores o autocompadecerse, sino enviar un mensaje de apoyo a los jóvenes que son víctimas del bullying.

"Hay acosadores en todos lados. Así que este es solo un pequeño Snapchat para decirle a todos los que tengan sus propios acosadores que la única opinión que importa realmente es la tuya y que no cambien nunca. No estoy intentando compadecerme de mí misma, no me malinterpretéis. Es solo para que todas las víctimas de acoso sepan que no están solas... Os quiero a todos", añade.

Kylie ha sido criticada en más de una ocasión por su aspecto físico y por su forma de vestir provocativa. La última polémica a la que se ha tenido que enfrentar la joven ha sido el popular reto conocido como "El Desafío de Kylie Jenner", que incita a los participantes a intentar emular sus carnosos labios en las redes sociales recurriendo a métodos radicales.

Ante este movimiento, la benjamina del clan Kardashian se vio obligada a recurrir hace unas semanas a su cuenta de Instagram para pedir a todos sus fans que no se sumaran a dicho reto.

"No estoy aquí para intentar animar a la gente y a las jóvenes a ser como yo o para que piensen que este es el aspecto que deberían tener. Lo que quiero es animar a la gente y a las jóvenes a que sean ellas mismas y a que no tengan miedo a experimentar con su imagen", escribió la estrella televisiva.