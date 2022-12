Kylie Jenner se siente sofocada por la fama que recibe

A la joven Kylie Jenner le resulta extremadamente difícil lidiar con los niveles de fama que le ha acarreado su participación en el programa de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', porque no se siente capaz de soportar las críticas que le llueven cada vez que "comete un error".

"Siento que este tipo de vida viene con un montón de ventajas, pero también puede ser muy difícil de sobrellevar. Es extremadamente difícil, creces y cometes errores y todo el mundo te juzga. Así que es extremadamente complicado, pero también hay un montón de ventajas...", reveló a Entertainment Tonight la menor del clan Kardashian que recientemente fue criticada por ocultar que se había realizado un aumento en los labios.

La hermana mayor de Kylie, la modelo Kendall Jenner, prefiere enfocarse en los aspectos positivos de su popularidad, como por ejemplo el cariño que recibe por parte de todos los fans de su mediática familia.

"Creo que tener a tanta gente que te quiere es una bendición. No me esperaba que hubiese tanta gente que te quisiera y quiera verte triunfar, así que resulta maravilloso y es algo que apreciamos profundamente", apuntó Kendall.

A pesar de haber crecido literalmente delante de las cámaras, la modelo sigue considerándose una adolescente "normal" cuya vida no dista demasiado de la de cualquier otra joven de su edad.

"A ver, somos gente normal. También tenemos nuestros días difíciles o emotivos... Somos como todo el mundo. Quiero decir, no hay tanta diferencia entre nosotros y cualquier otra persona que trabaja y tiene que lidiar con tal o cual cosa. Sé que probablemente algunas de nuestras cosas se salen de la norma. Pero somos normales en la mayoría de los aspectos y pasamos por las mismas cosas que el resto del mundo", afirmó Kendall.

