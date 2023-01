Kylie Jenner se reafirma en sus planes de huir a una granja

Puede que la benjamina del mediático clan Kardashian haya pasado la mayor parte de su vida frente a las cámaras del reality familiar y bajo el escrutinio de la opinión pública, pero sus planes de futuro no pasan por abrazar esa rutina como algo permanentemente. De hecho, ahora ha vuelto a pronunciarse una vez más sobre su idea de retirarse en un futuro no muy lejano a una granja en la que formar una familia y escapar de los paparazzi y del resto del mundo.

"Quiero comprar una propiedad lo suficientemente grande. Para mí, ese sería el mejor escenario posible: tener caballos, y un jardín y una granja. No sé si realmente huiría a un sitio como Baréin [el archipiélago del golfo pérsico en que se refugió Michael Jackson en 2005], pero estaría dispuesta a hacer algo así. Sería agradable poder llevar una existencia normal para variar", reconoce la estrella televisiva en una entrevista a V Magazine.

A pesar de su deseo de recuperar el anonimato, la joven empresaria ha contratado los servicios de un cámara que -al margen del equipo de 'Keeping Up with the Kardashians'- documenta cada uno de sus movimientos sin saber muy bien con qué objetivo.