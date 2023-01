¡Kylie Jenner se destapó! Esta es la verdad sobre sus cirugías estéticas

Cansada de las críticas de sus seguidores, de los medios de comunicación y de todos aquellos que tuvieran una opinión sobre su vida, Kylie Jenner de 18 años habló sobre su vida y contó los detalles de las cirugías plásticas a las que se ha sometido.

Todo esto lo hizo para la revista Wonderland , en la que es portada este mes bajo el lente del famoso fotógrafo Richard Kern . Kylie respondió a las preguntas de su entrevistador, quien le preguntó todo acerca de los rumores sobre su cuerpo.

"La gente cree que tengo todo hecho. Así que pensé que todo se calmaría cuando había dicho: ok, lo admito, me rellené mis labios, nunca mentí, solo que no estaba diciendo toda la verdad”, explicó Kylie Jenner a la revista.

"Después la gente empezó a pensar ‘Vaya, si ella se hizo los labios, probablemente tenga todo lo demás hecho’. La gente no se da cuenta que cumplí 18, así que no hay ninguna manera en la que mi mamá me hubiera dejado hacerme una cirugía en la nariz o en los senos”, agregó.

Además, confesó que con el pasar de los años ha subido 15 libras y eso es lo que le ha proporcionado las curvas que tiene.

Kylie también aseguró que pretende cambiar su vida este año, alejarse de los medios y no usar tanto maquillaje como de costumbre. Asimismo, contó que su vida no es como lo que se muestra en el reality Keeping Up With the Kardashians, según ella “ese es sólo un cinco por ciento de lo que sucede”.

Por ahora, Kylie Jenner asegura que está enfocada en su vida, su línea de maquillaje, su marca de ropa junto a su hermana Kendall y tener una vida más privada.

