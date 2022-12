Kylie Jenner podría no terminar el instituto

La intensa vida social de la joven Kylie Jenner y sus múltiples proyectos profesionales -que incluyen una línea de extensiones para el cabello, Kylie Hair Kouture- han pasado factura a su rendimiento escolar, hasta el punto de que podría no terminar el instituto por falta de créditos.

"Kylie está muy atrasada con los créditos escolares, y si no se pone al día rápido, no podrá graduarse", aseguró una fuente al portal TMZ.

Ante la alarmante situación, el padre de Kylie, Bruce Jenner -que está sometiéndose a un proceso de cambio de sexo- ha decidido tomar cartas en el asunto para asegurarse de que la benjamina del clan Kardashian "deja de salir de fiesta y echa mano de los libros".

"Bruce ya está harto y le ha pedido al resto de chicas que le ayuden con la situación. No piensa permitir que su hija pequeña abandone el instituto", añadió.

Hace apenas unos días Kylie volvió a convertirse en el centro de la polémica al reconocer que sus voluptuosos labios no son resultado de su habilidad como maquilladora, sino de las infiltraciones temporales que se ha realizado para aumentar su volumen.

"Me he hecho infiltraciones temporales. Siempre ha sido una de mis inseguridades y es lo que quería hacer", admitía Kylie en un adelanto promocional del próximo episodio del programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians', donde insistió en que nunca ha mentido sobre su paso por el quirófano: "Todo el mundo nos analiza hasta la saciedad. Quiero reconocer lo de mis labios, pero lo cierto es que la gente siempre se apresura a juzgarme por todo. Así que, sí, puede que haya evitado decir la verdad, pero nunca he mentido".