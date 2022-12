Kylie Jenner planea un cambio de look transgresor

La menor de las hermanas Jenner, Kylie, es popular por sus frecuentes cambios de look, por eso ya está planeando deshacerse del negro azabache que luce ahora, pero en esta ocasión quiere que su nuevo peinado ser realmente transgresor.

"¡Podría cortármelo muy corto y llevarlo al estilo mohicano!", señaló.

La joven estrella de la telerrealidad suele sorprender a todo el mundo con sus cambios de estilo, como cuando se tiñó el pelo de color turquesa con motivo de la boda de su hermana Kim Kardashian con el rapero Kanye West el pasado mes de mayo.

"Nadie quería que me hiciera eso para la boda, pero es que soy adicta a cambiar mi pelo", añadió.

La estrella adolescente, que lleva ocho años protagonizando junto a su familia el programa 'Keeping Up with the Kardashians', no tiene prisa por averiguar lo que le deparará el futuro y solamente se preocupa por disfrutar cada momento.

"Solo tengo 17 años, no tengo que tenerlo todo planeado ahora mismo. Solo tengo que esperar a que llegue el momento adecuado", sentenció.