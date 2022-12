Kylie Jenner: 'Khloé es más madre que mi propia madre'

La estrella televisiva Kylie Jenner está muy unida a todos los miembros de su extensa familia aunque su padre, Bruce Jenner, siempre ha sido el más estricto de todos, al contrario que su madre, Kris Jenner, a quien le gusta ser como "una amiga".

"A quien estoy más unida es a Kendall. Pasé cada segundo de mi infancia con ella. Después de ella estaría Khloé probablemente. A las dos nos gustan las mismas cosas. Ella es más madre que mi propia madre a veces. Mi padre era el más estricto cuando era pequeña. Sin embargo a mi madre le gusta comportarse como una amiga", reveló la pequeña del clan de las Kardashian a la edición británica de la revista Grazia.

Durante un capítulo del reality show de 'Keeping Up with the Kardashians', la adolescente mostró su enfado hacia su madre alegando que siempre se mete en sus "asuntos".

"Mi madre siempre se mete en mis asuntos de una forma u otra... Si vamos a irnos de vacaciones juntas, simplemente quiero hablar de otras cosas que no sean trabajo", confesó.

A pesar de la estrecha relación que mantiene con su familia, Kylie está deseando cumplir 18 años para independizarse, aunque tendrá que esperar hasta el próximo mes de agosto. Mientras tanto, ella ya ha comprado una lujosa casa de cinco habitaciones en la exclusiva urbanización de The Oaks, Calabasas, Los Ángeles; vivienda que podría convertirse en el "nido de amor" perfecto para Kylie y su novio Tyga.