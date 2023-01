Kylie Jenner está más unida a su padre desde que se dio a conocer como Caitlyn

La popular Kylie Jenner (18) está más unida a su padre, Caitlyn -conocida anteriormente como Bruce-, desde que este se sometiera a un cambio de sexo, porque ahora ya no existen secretos entre ellas.

"Ella me gusta más que Bruce. Hablamos de maquillaje y de ropa. Estamos más unidas, pero no es solo eso. Siento que ya no hay secretos en la familia. Me da la sensación de que antes había un gran secreto", confiesa Kylie en una entrevista en el programa 'The Ellen DeGeneres Show' que se emitirá este lunes.

Publicidad

Aunque Kylie y su hermana Kendall (20) descubrieron a su padre vestido de mujer cuando eran muy pequeñas, nunca se atrevieron a mantener una conversación sincera sobre ello con él.

"Sinceramente, lo sabía desde hace mucho tiempo y llegamos a descubrirle vestido de mujer. Eso sucedió cuando mi hermana y yo teníamos seis y siete años, creo. Así que sabíamos que algo sucedía desde hacía tiempo, pero nunca hablamos del tema. A veces, cuando estaba con mis amigas, [mi padre] entraba en la habitación y nos preguntaba: '¿De qué estáis hablando?' y bromeaba con nosotras, y yo ya sabía que algo pasaba, pero me parece que ahora pasamos más tiempo juntas porque no hay secretos entre nosotras", añadió.

Kylie espera que la buena relación que mantiene ahora con Caitlyn sirva para inspirar al resto del mundo a ser más tolerante.

"Está siendo ella misma. Y a mí me parece que eso es algo fantástico y quiero ser un ejemplo para mi generación porque creo que eso es algo increíble. Creo que si otros chicos o chicas de mi edad ven que yo soy capaz de aceptar algo así, entonces ellos también aceptarán más a otras personas".

Publicidad

Por: Bang Showbiz