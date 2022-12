Kristen Stewart se quedó 'dormida con los ojos abiertos' en los premios César

La actriz Kristen Stewart apenas se enteró cuando anunciaron su nombre como ganadora del premio César a Mejor Actriz de Reparto -el equivalente francés del Óscar- por su papel en la película 'Clouds of Sils Maria' porque se había quedado dormida después de pasar cuatro horas sin entender una palabra de lo que se decía en la gala al estropeársele el pinganillo de su traductor.

"Entré en un estado de meditación durante ese periodo de tiempo. Fue una ceremonia muy larga... como de cuatro horas y media, y ellos no tienen anuncios publicitarios como nosotros, así que no podíamos tomarnos un descanso para ir al baño y tomarnos una copa... Tuve puesto un pinganillo durante 30 minutos, pero después se estropeó y no me enteré cuando llegó el turno de mi categoría. Me había quedado dormida con los ojos abiertos y Juliette [Binoche, su compañera de reparto] tuvo que gritarme al oído: '¡Has ganado!'. Estaba realmente sorprendida", reveló la intérprete en el programa de Conan O'Brien.

Ganar la estatuilla supuso una sorpresa tan grande para Kristen que las manos se le agarrotaron por culpa de los nervios haciendo que fuera incapaz de sostener el galardón.

"Estaba muy nerviosa porque era un momento muy importante. Ese mismo día había estado bromeado con mi publicista por lo nerviosa que estaba. Estaba como un pez fuera del agua, y él me dijo: 'Lo peor que puede suceder es que ganes y tengas que subir ahí arriba para dirigirte a todo el país'. Así que estaba muy nerviosa, sí. ¡No podía mover las manos! Estaba completamente atrofiada, lo que fue verdaderamente embarazoso", añadió.