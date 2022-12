Kristen Stewart puntúa sus interpretaciones cuando vuelve a ver sus películas

La guapa Kristen Stewart siempre se asegura de ver sus interpretaciones para ver cómo puede mejorar, pero cuando estaba viendo su última película, 'Still Alice', se quedó tan maravillada con la actuación de su compañera Julianne Moore en el papel de Alice, una profesora con alzheimer, que casi no se dio cuenta de su propio papel.

"Soy muy técnica. Me siento y veo alguna de mis películas con un documento donde apunto cómo lo veo, pero esto hizo que me olvidara de todo eso. Generalmente la primera vez nunca es la mejor experiencia, tienes que superar problemas de bloqueo y recuerdos extraños, pero esta vez fue absolutamente innegable. Lo que Julianne Moore hizo, necesitaba hacerse. Es muy importante. He visto la película dos veces. La primera vez me quedé tan encantada... Estuve delante en un montón de las cosas impresionantes que hace en la película, pero las que no había visto al no estar presente, me mataron. Pensé que no existía nadie más en la película", contó Kristen en la revista online Salon.

Publicidad

La actriz de 24 años -quien interpreta a Lydia, la hija de Alice, en la cinta- cree que a nadie le importa más su carrera que a ella, a pesar de que alguna gente cree que tiene una actitud muy relajada ante la vida.

"Yo me digo: 'Realmente, a nadie le importa su carrera un pito tanto como a mí. A nadie le importa un pito más que a mí'. Me parece irónico. Me encuentro a mí misma diciendo cosas que he oído decir a otros y ante las que yo he dicho: 'Estás mintiendo'. Pero yo digo lo mismo y me pregunto si la gente cree que estoy mintiendo cuando digo: 'Oh, éramos como una gran familia en el set de rodaje'. Odio esas cosas", añadió.