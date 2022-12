Kristen Stewart planea tomarse un largo descanso de la interpretación

Para Kristen Stewart no todo en la vida gira en torno a la interpretación, por eso la actriz, está planeando hacer un paréntesis en su carrera para descansar y poder dedicarse a otros proyectos creativos.

"Me voy tomar un tiempo de descanso porque llevo dos años seguidos trabajando. Soy una actriz y esa es mi forma de hacer arte. Empecé con esto cuando aún era una niña y por eso siempre me he sentido intimidada cuando he pensado en desarrollar otras formas de arte en las que me gustaría trabajar. Voy a estar mucho tiempo sin hacer películas. Me voy a comprar una casa en la zona sur de Los Ángeles donde poder vivir y trabajar. Voy a hacer cosas con mis propias manos. De verdad, tomé la decisión hace unas semanas. Estoy haciendo un corto y un puñado de cosas más. No sé cómo voy a hacer para sacar mis proyectos, pero no me los voy a guardar para mí misma. Me paso el día escribiendo", señaló al periódico USA Today.

Durante el tiempo que esté sin actuar Kristen quiere permanecer totalmente desconectada del mundo y de sus fans, que no podrán mantener el contacto con la actriz a través de las redes sociales, cuya función "no entiende".

"¿Sobre qué tuitearía? ¿Hablaría sobre la gente con la que hablo y de lo que hablo con ellos? Imagínate, estoy aquí sentada ahora mismo y me estoy preguntando si es algo tan interesante como para compartirlo. Ni siquiera puedo entenderlo", añadió.

A pesar de que Kristen detesta que la atención de los medios de comunicación se centre en ella, su pasión por la interpretación ha hecho que consiga adaptarse a ese estilo de vida, aunque le gustaría tener una vida "un poco más normal".

"Empecé a trabajar como actriz cuando era aún muy joven. Me encanta trabajar, eso nunca cambiará. Me gusta trabajar duro. Soy una persona a la que le gusta estar sola. A veces me da la sensación de que eso no es normal. Es raro, pero me da la oportunidad de hacer las cosas que me gustan. Me gustaría tener una vida un poco más normal porque me resulta muy difícil hacer planes. Tienes que estar preparado para cambiarlos en cualquier momento. Si entras en un lugar donde hay gente rara, te vas de allí", sentenció.