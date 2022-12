Kristen Bell quiere que su marido se esterilice antes de volver a intimar

La actriz Kristen Bell, madre de Lincoln (23 meses) y Delta (2 meses) junto a su marido Dax Shepard, tiene claro que no quiere tener más hijos en el futuro, y bromea asegurando que su marido tendrá que hacerse una vasectomía si quiere volver a intimar con ella.

"A lo mejor me convierto en ama de casa. O quizá tenga cinco hijos más... ¡No! ¡No quiero que me sobrepasen en número! Creo que vamos a parar en dos. ¡Ni siquiera me tomaré un refresco con Dax hasta que se ate las tuberías!", comentó a la revista Natural Health.

Kristen confiesa que antes de tener a sus dos hijos, tenía miedo de convertirse en la típica madre malhumorada y poco divertida, aunque su marido se encargó de quitarle esas preocupaciones.

"Antes de tener a los niños, le decía a Dax: 'No quiero ser como esa gente'. Veía a algunos padres y no me daban envidia, más bien me aterraba convertirme en una madre cascarrabias y de mente cerrada. Pero [Dax] me dijo: 'Esa gente ya tenía una personalidad horrible antes de tener hijos', algo en lo que tenía razón. Así que le dije: '¡Eso es verdad! Y nosotros somos divertidos, así que sigamos siendo así'", añadió.