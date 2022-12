Kris y Caitlyn Jenner documentan su primer encuentro luego del cambio de sexo

En el primer encuentro entre Kris Jenner y Caitlyn desde que esta completara su transición, que fue documentado por las cámaras del programa de telerrealidad 'I Am Cait', la madre de las famosas hermanas Kardashian acusó a su exmarido de haberle hecho desperdiciar los años que pasaron juntos y de hacerle sentir como una "distracción".

"Eres increíblemente sensible y maravillosa con todas estas nuevas personas en tu vida, pero no lo eres con la familia que has dejado atrás. Sientes que has entregado toda tu vida a una persona y la suma final de todo es que solamente fuiste una distracción", afirma Kris en el episodio del reality emitido ayer domingo.

Las palabras de Kris no sentaron demasiado bien a Caitlyn, que no tardó en replicarle en tono defensivo que el hecho de que tomase por fin la decisión de someterse a un cambio de sexo no cambia sus sentimientos hacia ella o hacia su familia, incluyendo las dos hijas que ambos tuvieron juntos, Kendall y Kylie.

"Intento hacer todo lo que puedo. Intento ser amable y estar en contacto. Tienes que verlo desde mi perspectiva y ser una aliada cuando se trata de lidiar con los niños. No vayas por ahí. Ese no es el problema. Simplemente estaba defendiéndome, era una distracción para no pensar en mí mismo. Eso no significa que no te quisiera a ti y a los niños".

Por: Bang Showbiz