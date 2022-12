Kris Jenner ya planea la boda de Kourtney Kardashian

La matriarca de la familia Kardashian ya se ha puesto manos a la obra con el que será uno de sus grandes proyectos veraniegos, la planificación de la ceremonia con la que su primogénita, Kourtney Kardashian, oficializará su estable relación con su pareja Scott Disick. Tan ambiciosos son los planes de Kris Jenner, que sus allegados todavía no conciben cómo será capaz de organizar una boda que, como ella misma les ha revelado, estará inspirada en los "espectáculos de circo".

"Kris se va a encargar personalmente de que la boda de Kourtney sea grandiosa y, sobre todo, de que se convierta en el principal reclamo de la nueva temporada de su programa [el espacio de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians']. No ha dejado de enseñarnos bocetos de lo que quiere preparar para su hija y para Scott; está pensando en montar una especie de circo para celebrar la unión matrimonial, con trapecistas e incluso tigres", reveló una fuente al tabloide National Enquirer.

Publicidad

El principal objetivo de la veterana estrella televisiva es el de ofrecer a sus espectadores un nuevo capítulo de la temática nupcial que ha definido a todo el clan familiar en los últimos meses, desde que la mediática Kim Kardashian utilizara el formato para promocionar todo lo relativo a su emotiva boda con el rapero Kanye West. No obstante, a diferencia del enlace de Kim, la ceremonia de Kourtney será recogida íntegramente por las cámaras para deleite de todos los seguidores del espectáculo televisivo.

Un aspecto fundamental en la nueva era que Kourtney comenzará como mujer casada tiene que ver con el hecho de que espera su tercer hijo, un embarazo que "no estaba planeado", como ella misma aseguraba recientemente, pero que le ha generado la misma alegría que cuando trajo al mundo a su primogénito Mason (4) y a su pequeña Penélope (23 meses).

"Estamos muy felices, pero es verdad que el bebé no estaba planeado. Ahora tendremos un montón de desafíos por delante", confesaba la mayor de las hermanas Kardashian al portal de noticias E! News.