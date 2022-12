Kris Jenner solo puede pedir ayuda en la cocina a su hija Khloé

La estrella de la televisión, Kris Jenner -que acaba de publicar su primer libro de cocina 'In The Kitchen With Kris'-, es una experta cocinera, una afición que le gustaría poder compartir con todos sus hijos, aunque la única que ha demostrado disfrutar pasando tiempo con ella entre fogones es su hija Khloé.

"Todos mis hijos me dicen que me ayudarán cuando cocino algo, pero realmente con la única con la que puedo contar en la cocina es con Khloé", señaló a la revista People.

Kris "disfruta cocinando" e incluso lo encuentra "relajante", por eso a finales de mes no dudará en preparar un suculento banquete que compartirá con sus seres queridos el día de Acción de Gracias.

"No veo el momento de empezar a preparar mi tarta de limón y mis pasteles. Comienzo a organizar el día de Acción de Gracias con cuatro días de antelación. Me lleva todo ese tiempo tenerlo todo a punto. Voy decorando todo poco a poco, haciendo pruebas. Voy poniendo y quitando cosas hasta que por fin puedo relajarme y decir: 'Sí, está perfecto'. Suelo cocinar tres pavos cada año, dos para la familia y uno para practicar. Tengo un cuaderno de Acción de Gracias donde apunto las recetas que he hecho otros años y las nuevas recetas. Hago algunos platos que cambio cada año, pero hay otros que son los favoritos de la familia. Esos siempre están incluidos", añadió Kris, quien espera que toda su familia pueda reunirse este año para celebrar con ella tan señalada fecha.