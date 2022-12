Kris Jenner planea una boda doble y televisada para sus hijas Kourtney y Khloé Kardashian

La madre y representante de las populares Kardashian, Kris Jenner, no deja de dar rienda suelta a su cerebro empresarial por lo que ha pensado que sus hijas podrían casarse en la misma ceremonia con sus respectivas parejas, Kourtney con Scott Disick y Khloé con French Montana; un doble enlace que por supuesto sería televisado en un especial de la cadena E!

"Kris le transmitió esta idea a Ryan Seacrest [productor de 'Keeping Up with the Kardashians'] y a los responsables de la cadena E!, que estaban locos de contentos con la idea", declaró una fuente a la revista Life & Style.

Publicidad

Kris piensa que el material será un éxito entre los seguidores del programa de televisión y les dará más dinero que la boda de su otra hija, Kim Kardashian, con Kanye West a principios de este año, que solo se televisó parcialmente.

"Kris ha garantizado que todos recibirán una buena suma de dinero. Ya tenía todo planeado incluso antes de que sus hijas accedieran. Esto va a ser más grande que la boda de Kim y Kanye, batirán records de audiencia", contó el informante.

Sin embargo Khloé, que solicitó el divorcio de Lamar Odom el pasado diciembre tras cuatro años de matrimonio y recientemente retomó su relación con French tras una breve ruptura, cree que es una terrible idea.

"Como su matrimonio con Lamar Odom se vino abajo, Khloé no quiere volver a casarse en televisión".

Publicidad

Kourtney -que tiene dos hijos con Scott, Penélope (2) y Mason (4)- también está en contra de los planes de su madre porque no quiere casarse.

Pero Kris se está ganando poco a poco a Khloé y Kourtney -que está a punto de dar a luz a su tercer hijo el próximo mes- porque lo ve un "buen negocio para todos".

Publicidad

"Ellos quieren ceremonias privadas separadas antes de la televisada. De esa manera, todavía pueden mantener sus grandes momentos especiales e íntimos", concluyó la fuente.