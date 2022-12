Kris Jenner no llama a su exesposo como Caitlyn

A la estrella televisiva Kris Jenner le resulta muy duro referirse a su ex, Caitlyn -que se sometió a un cambio de sexo a principios de este año-, empleando su nuevo nombre, y por eso ha optado por referirse a ella como 'Jenner'.

Cuando le preguntaron si llama a su exmarido y padre de sus hijas Kendall (19) y Kylie (18) por su nuevo nombre, Kris confesó en el programa 'Access Hollywood': "No, utilizo Jenner".

Publicidad

Aunque la transición de Caitlyn ha resultado muy complicada para su familia, Kris reconoce que también ha aprendido mucho de ella.

"Es duro, ya sabes, es muy, muy duro. La conclusión que he sacado de todo esto es que cada uno maneja este tipo de situaciones a su manera. No importa lo que sea. Somos humanos. Todos tenemos distintas emociones", añadió.

Ahora Kris está intentando descubrir cuánto tienen en común Caitlyn y el hombre con el que compartió dos décadas de su vida.

"Simplemente pensaba que ella sería un poco más diferente a Bruce. Bruce tenía una personalidad muy peculiar, ya sabes, y unas características muy concretas. Y Caitlyn tiene algunas diferentes, me parece", matizó Kris, que reconoció que aún no tiene claro si ella y su ex podrán ser algún día "grandes amigas": "No sé si llegaremos a tanto como para acurrucarnos juntas en el sofá, pero anoche vino a tomar una copa. Y fue agradable".