Kris Jenner no habla de su exmarido ni con sus amigos íntimos.

A pesar de que en los últimos días los medios han dado cuenta del cambio de sexo al que se está sometiendo Bruce Jenner, la que fue su exmujer durante más de 20 años, Kris Jenner, prefiere no hablar del tema con nadie, ni siquiera con sus amigos más íntimos.

"Básicamente, sí tu apellido no es Kardashian o Jenner no sabes qué está pasando. Esta gente (los amigos de Kris) son los confidentes de Kris. Hablan con Kris pero ella no saca el tema y ellos no preguntan", contó una fuente cercana a la matriarca de la familia al periódico New York Daily News.

Esta misma fuente reconoce que es "sorprendente" y "desolador" que Kris haya decidido no hablar de lo que está sucediendo con sus amigos, hasta el punto de haberle pedido "que cuente lo que está pasando, de una manera u otra".

Bruce, de 65 años, comenzó a llamar la atención de la prensa al exhibir larga melena y lucir maquillaje, algo que según parece está quedando reflejado en un documental sobre su cambio y que saldrá a la luz cuando esté "preparado". Una fuente de la familia contó además a la revista People que el exatleta está tratando de hacerlo todo de una manera respetuosa para sus hijos e hijastros, Kylie (17), Kendall (19), Burt (36), Cassandra (34), Brandon (33), Brody Jenner (31), Kim (34), Khloé (30), Kourtney (35) y Rob Kardashian (27), haciendo frente al proceso de una manera gradual.

"Se emitirá cuando él esté preparado para hablar sobre su transición. Pero cada vez está más y más seguro. Se le ve feliz. Su transición la ha hecho muy inteligente y respetuosamente. En lugar de dejar a todo el mundo impactado (con un cambio drástico), sus cambios han sido sutiles y su familia ha tenido la oportunidad de hacerse a la idea de su nueva imagen y de su nueva vida poco a poco. Él se encuentra muy bien. Esa es la razón por la que es el momento perfecto para hacer esto".

