Kris Jenner inicia los trámites para divorciarse de Bruce Jenner

Aunque oficialmente pusieron punto final a su relación hace ya 11 meses, la estrella televisiva Kris Jenner ha iniciado ahora los trámites de divorcio para concluir su matrimonio de 23 años con Bruce Jenner alegando diferencias irreconciliables, además de solicitar la custodia legal de sus dos hijas en común, Kendall (18) y Kylie Jenner (17), según rezan los documentos legales a los que ha tenido acceso el portal Radar Online.

La matriarca del clan Kardashian -madre a su vez de Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, fruto de su matrimonio con el fallecido Robert Kardashian- también habría insistido en su petición de divorcio en conservar el total de sus joyas, junto a todos los bienes adquiridos tras la fecha oficial de su separación, el 1 de junio de 2013.

Publicidad

"Estamos viviendo separados y somos mucho más felices de esta manera. Siempre sentiremos un gran amor y respeto por el otro. Aunque estemos separados seguiremos siendo íntimos amigos, y como siempre nuestra familia continuará siendo la prioridad número uno. Hemos concluido nuestro matrimonio, pero no es el fin de nuestra relación. Siempre querré a Bruce, pero ya no somos una pareja en el sentido estricto de la palabra", aseguraba Kris en su programa de telerrealidad 'Keeping Up With The Kardashians' después de hacer pública la separación.

Tras la ruptura, Bruce decidió abandonar el hogar familiar en el exclusivo barrio de Calabasas (California) para mudarse a Malibú, a lo que ha seguido un proceso de transformación física en el que destaca su pelo largo y su supuesta operación estética para reducirse la nuez.