Kris Jenner entrena a las 4 de la mañana

La madre del clan Kardashian, Kris Jenner, está encantada con toda la atención que su cuerpo ha estado recibiendo recientemente pero reconoce que tiene que trabajar mucho para mantenerse en forma.

"Todos los piropos que he recibido últimamente por mi cuerpo son increíblemente halagadores. ¡Me siento como si tuviera 35 años de nuevo! Entreno todos los días pero estoy tan ocupada trabajando que tengo que levantarme a las 4 de la mañana para poder hacerlo. Me gusta la comida y adoro el vino por lo que tengo que estar activa para quemarlo todo", cuenta a la revista Closer.

Kris está muy agradecida por el apoyo de su novio Corey Gamble, que le motiva a trabajar duro, aumentando así su confianza.

"Corey me mantiene centrada y es un apoyo increíble. Constantemente hace que mi autoestima aumente y siempre me está diciendo lo bien que se me ve y lo sexy que estoy, incluso si estoy teniendo un mal día. Él es una gran motivación porque siempre está en el gimnasio y a menudo entrenamos juntos", revela.